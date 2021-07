Frio: temperatura começa a despencar em Osasco a partir desta terça-feira (27)

Vem mais frio por aí. A temperatura começa a despencar a partir desta terça-feira (27) em Osasco e em todo o estado.

De acordo com o portal Climatempo, o vento se intensifica com a aproximação da frente fria e durante a tarde ou à noite. A forte massa de ar frio de origem polar desta frente fria começa atuar em São Paulo na quarta-feira (28).

Osasco terá mínima de 15ºC nesta terça; 11ºC na quarta, com chuva durante o dia e máxima de 17ºC; e diminui ainda mais até sexta-feira (30).

A quinta terá mínima de 6ºC e máxima de 14ºC; e sexta terá entre 5ºC e 15ºC, ainda segundo as previsões do Climatempo.

O fim de semana terá uma pequena alta, com mínima de 8º e máxima de 19ºC no sábado e mínima de 11ºC e máxima de 20ºC no domingo (1º).

Frio em Osasco: previsões para os próximos dias*

Terça-feira (27/07): mínima de 15ºC e máxima de 29ºC, com pancadas de chuva à noite

Quarta-feira (28): mínima de 11ºC e máxima de 17ºC, com chuva durante o dia

Quinta-feira (29): mínima de 6ºC e máxima de 14ºC, sem chuva

Sexta-feira (30): mínima de 5ºC e máxima de 15ºC, sem chuva

Sábado (31): mínima de 8ºC e máxima de 19ºC, sem chuva

Domingo (1º): mínima de 11ºC e máxima de 20ºC, sem chuva

* Fonte: Climatempo