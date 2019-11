“Frozen II, que estreia em janeiro, já embala o Natal em shopping em Barueri

O Shopping Tamboré, em Barueri, traz neste Natal o inédito tema de “Frozen II”, que chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 2 de janeiro.

Assim como no filme, a decoração de Natal trará os quatro elementos fundamentais como inspiração em divertidas atividades como paredes de escalada, labirinto vertical, escorregador, entre outras.

O evento possui duas atrações acessíveis, um balanço e um gira-gira, onde pessoas com deficiência podem brincar sem barreiras pelo espaço. Para completar a decoração, o boneco de neve mais querido do mundo, Olaf, aparece em uma versão grandiosa e iluminada de sete metros de altura. Claro que o bom velhinho não poderia ficar de fora. Papai Noel estará no seu trono, pronto para receber as crianças, cartas e os pedidos de Natal.

Elsa, Anna e Olaf farão encontros encontros gratuitos com os visitantes a partir de quinta-feira (14).

Frozen II

Em Frozen II, a aventura congelante de Anna e Elsa ganha novos cenários que fogem da tradicional paisagem de gelo do primeiro filme. Em busca de descobrir a verdade sobre a origem de seus pais, a animação traz as irmãs em uma misteriosa e perigosa viagem à floresta dos elementos, com desafios que envolvem ar, fogo, terra e água.

SERVIÇO:

NATAL NO SHOPPING TAMBORÉ, EM BARUERI

Data: Até 05 de janeiro.

Horário de visita da decoração: Segunda a Sexta: 10h às 22h / Sábados: 10h às 22h / Domingo e Feriados: 12h às 22h. Aberto ao público.

Encontros com Elsa, Anna e Olaf: dias 14, 15 e 16 de novembro e 12, 13, 14 e 15 de dezembro, das 15h às 18h. Distribuição de senhas a partir das 14h.

Atividades: