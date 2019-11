“Fui muito imbecil”, diz MC Gui sobre bullying contra menina na Disney

Em sua primeira entrevista após o polêmico vídeo no qual pratica bullying contra uma menina na Disney, o cantor MC Gui disse que estava arrependido e que foi “muito imbecil” no episódio.

“Era mês de Halloween e, chegando no parque, pegamos um trenzinho que levava até o portão de entrada. Encontramos essa família fantasiada de personagens de filme da Disney. Foi quando eu cometi o meu primeiro erro. Peguei meu telefone e comecei a gravar essas pessoas que eu não conhecia. E o segundo erro foi o momento que eu dei risada no vídeo. Eu e meus amigos acabamos dando risada de algo que não devíamos ter dado”, afirmou MC Gui, em entrevista a Leo Dias.

“Só depois parei para analisar que, às vezes, o que é [motivo de piada] para mim não é para os outros. Eu me senti constrangido no lugar dela [da menina, alvo das filmagens]. Poucos minutos depois, comecei a receber muitas críticas. Acabei voltando no vídeo e me toquei”, declarou o funkeiro.

“Eu fui muito imbecil naquele momento”, definiu MC Gui. “Não quero que um deslize que eu tive acabe com a minha vida, com todo o respeito que eu tenho. Eu preciso que isso vá embora para que eu posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, agora da melhor forma possível”.

Assista a entrevista completa de MC Gui a Leo Dias: