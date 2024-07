Funcionária de mercado em Itapevi é rendida durante assalto: “Pegou o dinheiro e pediu desculpa”

Um ladrão se passou por cliente para anunciar um assalto dentro de um mercado localizado no Parque Suburbano, em Itapevi. Ele usou uma faca para render a funcionária que estava no caixa do estabelecimento. O caso foi exibido em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

Uma câmera de monitoramento registrou a ação criminosa que aconteceu na última semana. Nas imagens, é possível ver quando a funcionária passa as compras do suposto cliente e é abordada. O indivíduo a envolve com os braços e usa uma faca para ameaçá-la.

“Ele falou para eu passar o dinheiro e eu fiquei paralisada”, relatou a funcionária, que entregou R$ 500 do caixa ao bandido. “Ele pegou o dinheiro e pediu desculpa ainda. Saiu correndo”, continuou.

Além do prejuízo financeiro, fica o medo. A funcionária e a gerente do estabelecimento afirmaram à reportagem que não é a primeira vez que o mercado, aberto há menos de um ano em Itapevi, é alvo de criminosos.

Com informações da Record TV