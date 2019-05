Funcionários da CPTM vão abraçar passageiros na estação Carapicuíba no Dia do Abraço

Funcionários da CPTM vão abraçar passageiros na estação Carapicuíba no Dia do...

Nesta quarta-feira, 22 de maio, quando se comemora o Dia do Abraço, funcionários de estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) cumprimentarão os passageiros com abraços, após o horário de maior movimento da manhã. Uma das estações que vão receber a iniciativa é a de Carapicuíba.

Durante uma hora, em 20 estações, a equipe participante da ação ficará em local visível e identificado com o cartaz do Dia do Abraço oferecendo abraços aos passageiros. Cada estação determinará o melhor horário para a ação.

O Dia do Abraço começou na Austrália, em 2004, quando um homem conhecido por Juan Mann, saiu pelas ruas de Sydney com uma placa escrito “Free Hugs” ou “Abraços gratuitos”, oferecendo abraços de graça para as pessoas que passavam por ele. Mann dizia que “às vezes, um abraço é tudo o que precisamos”.

Publicidade

A prática se tornou mais conhecida quando ele abraçou um músico, Shimon Moore, líder da banda Sick Puppies. Eles se tornaram amigos e Moore ajudou a divulgar a ação pelo mundo.

Na CPTM, é a primeira vez que se comemora o Dia do Abraço.