Funcionários de supermercado em Carapicuíba homenageiam gerente que morreu com covid-19

Funcionários do Supermercado Yoneta, no Ariston, em Carapicuíba, prestaram uma homenagem ao gerente Clarin Canos

Na manhã desta sexta-feira (22), funcionários do Supermercado Yoneta, no Ariston, em Carapicuíba, prestaram uma homenagem ao gerente Clarin Canos, que morreu por complicações da covid-19.

publicidade

Em frente ao estabelecimento, localizado na avenida Dante Carraro, a equipe aplaudiu Clarin, que trabalhou por mais de 30 anos no Yoneta. Bem humorado, o gerente era muito amado por funcionários e clientes da região. Recentemente, a covid-19 também tirou a vida de sua esposa Ângela Febbo.

Nas redes sociais, funcionários e ex-funcionários, amigos e clientes manifestaram pesar pela morte de Clarin. “Ele vai fazer muita falta… Vou sentir muita falta dele. Toda vez que via ele no mercado, eu brincava. Essa perda é muito triste”, lamentou uma mulher.

publicidade

“Meus sinceros sentimentos a todos da família. Grande pessoa.. Foi muito importante no período em que trabalhei no Yoneta e vai fazer muita falta”, disse um ex-funcionário do estabelecimento. “Meus sinceros sentimentos. O senhor Clarin foi meu gerente, tive o prazer de trabalhar com ele. Que triste notícia, que Deus conforte os corações de toda família, amigos e pessoas próximas”, disse outro.