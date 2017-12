Funcionários se aproveitam de assalto para ficar com dinheiro de empresa e vão presos também

Funcionários se aproveitam de assalto para ficar com dinheiro de empresa e...

Uma ocorrência inusitada foi registrada pela Polícia Militar em Itanhaém, no litoral paulista. A PM foi acionada após um roubo a funcionários de uma transportadora de veículos. As vítimas relataram que os criminosos haviam levado um malote com R$ 2.500,00.

Publicidade

Em buscas após a ocorrência, os policiais conseguiram localizar e prender os quatro suspeitos. Questionados sobre os R$ 2.500,00 roubados, os ladrões informaram que o malote continha apenas R$ 20,00. Os policiais não conseguiram localizar o restante com os criminosos.

Na delegacia, as vítimas foram questionadas sobre a veracidade das informações passadas à polícia e acabaram confessando que se aproveitaram do crime para ficar com o dinheiro, que era da empresa.

Então, as vítimas passaram a ser também acusadas de crime. E foram todos indiciados. Os assaltantes por roubo e porte ilegal e arma. E as vítimas, por furto qualificado.