Fundação Pró-Sangue opera com 35% do estoque e pede doações

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do estado de São Paulo, está com o estoque considerado muito baixo – operando com 35% do estoque – e alertou que precisa urgentemente de doadores. Segundo a entidade, devido à pandemia de covid-19 e ao tempo mais frio, as doações de sangue diminuíram muito nas últimas semanas.

O estoque é usado para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana de São Paulo. Uma das preocupações da fundação são as cirurgias eletivas, que foram retomadas, o que fez com que a demanda de sangue aumentasse gradativamente ao longo das últimas semanas.

“A Pró-Sangue faz um apelo para que a população venha doar neste feriado prolongado. Além de o tempo estar bem agradável, algumas unidades estão abertas para atendimento”, informou a entidade. Os endereços de coleta estão no site da fundação. Segundo a fundação, ainda há muitas vagas em aberto no sistema de agendamento, que pode ser acessado pelo neste link.

Publicidade

Os estoques de sangue dos tipos O+, O-, A- e B- estão em estado de emergência, garantindo o abastecimento para menos de um dia. Já o estoque do tipo B+ está em situação crítica, ou seja, é suficiente para um dia. No caso do sangue A+, o estado é de alerta – disponível para apenas dois dias.

Como doar

Segundo a fundação, para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. No caso de menores de idade, as orientações podem ser obtidas no site da Pró-Sangue.

Outra recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver gripada ou resfriada, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação.

O novo coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença.

Para mais informações, o interessado em doar pode acessar o site da Pro-Sangue ou telefonar para o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800). (Agência Brasil)