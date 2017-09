Fundo Social de Osasco faz parceria para oferecer cursos de padeiro, maquiador e assistente de cabeleireiro

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, acompanhada da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, assinou no sábado, 16 de setembro, em evento realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado (FUSSESP), na cidade de São Vicente/SP, duas importantes parcerias com o governo estadual, os programas “Padaria Artesanal”, que qualifica profissionais para a produção de 10 tipos de pães e a “Escola de Beleza”, indicado para maquiadores e assitentes de cabelereiro.

O evento aconteceu na Sede da Igreja Batista Peniel, no bairro de Catiopã, e contou com a presença da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, que reforçou essa iniciativa, que já beneficiou mais de 172 mil pessoas desde a criação do programa, em 2011.

Os cursos são voltados para pessoas acima de 16 anos e que estejam desempregadas, e visam capacitar os participantes nos ofícios específicos para que consigam obter renda e, assim, melhorar as condições de vida dos mesmos, possibilitando-os recomeçar em uma nova profissão e até mesmo retornar ao mercado de trabalho.

Além de Osasco, os municípios de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, entre outros serão beneficiados.