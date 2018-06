Fundo Social de Osasco realiza primeira entrega de cobertores da Campanha do Agasalho 2018

Na segunda-feira, 4, a Prefeitura de Osasco, através do Fundo Social de Solidariedade, realizou a primeira entrega de cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2018, cujo slogan é: “O inverno é frio, mas o seu coração não precisa ser”.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, entregou 140 cobertores, além de kit contendo um jogo de lençol e meias, aos munícipes com situação de vulnerabilidade social cadastrados pela equipe do FSS.

As famílias em situação de vulnerabilidade social podem fazer o cadastro, pessoalmente, no Fundo Social de Solidariedade, na Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina.

É necessário apresentar RG, CPF, Comprovante de Residência atualizado no nome do munícipe (conta de água ou luz), Carteira de Trabalho do titular e de todos os moradores do imóvel. Em caso de dúvidas, é só ligar para (11) 3652-9400.