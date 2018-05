Fundo Social de Osasco recebe doação de 1 tonelada de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco recebeu na quinta-feira, 10, a doação de uma tonelada de alimentos. A arrecadação ocorreu no domingo, 6, durante as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Dança, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18. O evento reuniu centenas de pessoas.

Na ocasião, foram realizadas palestras com profissionais do setor, empresários e técnicos da área da Saúde, que falaram sobre os benefícios da dança na infância, juventude e terceira idade, aulas simultâneas de dança e apresentações de grupos, além de feira de artesanato, espaço brincar e área de gastronomia.

Os donativos foram entregues pelo secretário de Cultura, Sebastião Bognar, e o adjunto Paulo José Santos (Paulinho Samba de Rua), à primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins. “As doações são sempre muito bem-vindas, pois ajudam muito as famílias cadastradas no Fundo Social”, disse ela.

Celebrado em todo o mundo em 29 de abril, o Dia Mundial da Dança foi criado em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).