Fundo Social de São Paulo inicia obras da Praça da Cidadania de Itapevi

O Fundo Social de São Paulo de São Paulo já iniciou as obras da quinta unidade da Praça da Cidadania, que será no Parque Wey, em Itapevi. O órgão anunciou que o equipamento público será entregue à população em novembro e vai beneficiar 1.500 famílias.

A Praça da Cidadania é um projeto que tem o objetivo de levar às regiões mais vulneráveis do Estado de SP, as Escola de Qualificação Profissional para estimular o aprendizado, a autonomia e geração de renda dos moradores.

Além dos equipamentos de lazer tradicionais no espaço, a praça vai contar com cursos nas áreas de moda, beleza, construção civil, gastronomia, empreendedorismo e informática. Já estão em funcionamento as unidades de Santo André, Guarulhos, Vila da Paz e Paraisópolis.

Para minimizar o impacto no meio ambiente, a Praça da Cidadania contará também com Jardins de Chuva para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício da Escola de Qualificação Profissional contará com sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

Para a implantação da Praça da Cidadania de Itapevi, o Governo do Estado de São Paulo está investindo cerca de R$ 3 milhões de reais.