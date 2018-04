Fundo Social de Solidariedade entrega 10 mil ovos de Páscoa em Osasco

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco, durante cinco dias, entregou 10 mil ovos de chocolate para associações de bairros e famílias carentes da cidade.

A primeira-dama de Osasco, Aline Lins, comandou a entrega que aconteceu na segunda-feira, 26 de março, na comunidade Mocó, no Jardim Nova América. “São crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, então trouxemos um pouco desse clima gostoso da Páscoa para elas”, comentou Aline.

Na noite de terça-feira, 27/3, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), participou, juntamente com a primeira-dama, da entrega dos chocolates para a garotada da Associação Crianças do Bem. A entidade oferece diversas ações educativas, entre elas futebol, reforço escolar, judô e jazz, a 430 meninos e meninas com idades entre 5 e 16 anos.

O prefeito parabenizou a diretoria da associação pelo trabalho social e reforçou com as crianças a importância da participação no projeto. “Sei que o sonho de muitos aqui é ser jogador de futebol, enquanto alguns pensam em exercer outras atividades. Mas, independentemente da profissão que cada um vai escolher, o importante é seguir os conselhos dos educadores de vocês. Os bons exemplos devem ser sempre seguidos e contribuem para a formação da consciência cidadã”.

A distribuição dos chocolates aconteceu na quadra onde as crianças realizam atividades esportivas, no CEMEIEF Maria Tarcilla Fornasaro Melli, no Jaguaribe.

As entregas também aconteceram, entre outros lugares, na AACD, na AMAMOS (casa de acolhimento para crianças e adolescentes), no CAPS Infantil, na EMEE Edmundo Burjato, na Associação Pestalozzi, e na Associação Bem Me Quer.