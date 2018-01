Fundo Social de Solidariedade recebe doação de moedas do Osasco Plaza Shopping

Nesta terça-feira, 9, o Osasco Plaza Shopping entregou à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e ao prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), a doação de R$ 2.438,50.

Publicidade

O montante foi arrecadado na fonte que fazia parte da decoração natalina do shopping intitulada “O Natal está no Ar” que ficou montada de 27 de outubro até 31 de dezembro de 2017. As pessoas paravam para tirar fotos com o Papai Noel ou simplesmente admiravam os enfeites e jogavam moedas para que seus pedidos fossem realizados. Em contrapartida, essas moedas se tornam doações para o Fundo Social e beneficiam muitas pessoas na cidade.

A entrega, que aconteceu na administração do shopping, foi realizada pelo gerente financeiro, Mário de Moraes Carvalho; pelo gerente de segurança, Pedro Calixto; e pela auxiliar de marketing, Eliane de Oliveira Bastos.

Segundo o gerente financeiro, a doação já virou tradição e completa oito anos em 2018. “No início não sabíamos o que faríamos com a soma da fonte de desejos, mas surgiu a ideia de doarmos para o Fundo Social de Solidariedade e desde então todos os anos fazemos a entrega das moedas”, explica.

Muito agradecida, a presidente do Fundo Social de Solidariedade afirmou que iniciativas como esta somam forças para ajudar quem mais precisa. “Mais uma vez agradecemos a doação, com certeza essa quantia fará a diferença na vida de muitas pessoas”, diz Aline Lins.