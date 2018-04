Fundo Social forma 2ª turma da Padaria Artesanal do Polo Regional de Osasco

Na segunda-feira, 9, foi realizada a cerimônia de entrega dos certificados da 2ª

turma da Padaria Artesanal do Polo Regional do Fundo Social, que funciona do Espaço Mãos do Futuro.

“Hoje as grandes estrelas são os alunos. Cada certificado representa uma batalha vencida e uma nova oportunidade na vida de vocês. Parabéns a todos”, disse Aline Lins, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

No evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), falou sobre a importância de a administração pública investir também na formação e qualificação da mão de obra. “Hoje é um dia muito especial para nós. Devemos atuar na parte assistencial, por meio do Fundo Social, mas também devemos dar oportunidades às pessoas. Precisamos capacitá-las para que elas corram atrás das oportunidades no mercado de trabalho e na geração de renda. Fui professor durante muitos anos, então sei da importância desse curso e dos ensinamentos, que certamente vocês levarão para a vida. Agradeço minha esposa e todos aqui presentes”, finalizou.

Após os discursos, houve a entrega dos certificados. Foram 20 alunos, divididos em quatro turmas. O curso teve duração de quatro dias, sendo duas horas de carga horária por dia. Os alunos do curso de Padaria Artesanal aprenderam a fazer pão de mel, sonho, bem casado, panettone, colomba pascal, tortas, quibes, pães e cookies.