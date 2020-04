Furlan anuncia ações sociais para famílias carentes afetadas pela crise do novo coronavírus em Barueri

Em vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira (2), o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, anunciou ações sociais para atender famílias carentes afetadas pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Furlan anunciou a ampliação do programa de distribuição de cestas básicas, que hoje beneficia 20 mil famílias, prorrogação do prazo do aluguel social, e a entrega de kit merenda aos 68 mil alunos da rede municipal de ensino de Barueri durante o período de suspensão das aulas, além de ações voltadas à população de rua.