Furlan apoia candidatura de Doria a presidente: “Não podemos negar. Ou estamos loucos?”

Em reunião do PSDB de Barueri esta semana, o prefeito Rubens Furlan expressou seu apoio a que o governador João Doria seja o candidato do partido a presidente nas eleições de 2022.

Em prévias no dia 21 de novembro, filiados à legenda vão votar para definir se a candidatura tucana à presidência será com Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou o ex-prefeito de Manaus (AM) e ex-senador Arthur Virgílio Neto.

Durante o encontro dos tucanos de Barueri, Furlan pediu que os filiados ao partido compareçam para votar nas prévias “e votem no João Doria para ser o candidato a presidente da República”.

O prefeito também voltou a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tentará a reeleição.

“Não podemos negar. Ou estamos loucos?”

Furlan afirmou que a construção do Hospital Regional de Barueri, que deve começar a funcionar no ano que vem, é um dos fatores para que os filiados ao PSDB na região optem por Doria para ser o candidato tucano à presidência.

“Nosso grande desejo é o Hospital Regional. E ele está cumprindo, está realizando o desejo do nosso povo. E nós vamos negar isso [o apoio a Doria na disputa à presidência] para ele? Não podemos negar. Ou estamos loucos?”, declarou o prefeito de Barueri. “Quem ajuda o nosso povo, quem nos ajuda, nós temos que ajudá-lo. Queremos pessoas assim, comprometidas com a vida, com a saúde, com o povo. É gente assim que a gente quer na política”, emendou Rubens Furlan.

O Hospital Regional de Barueri

A unidade de saúde, em construção no Parque Viana, atenderá mais de 1,8 milhão de moradores das sete cidades da região Oeste da Grande São Paulo. São mais de R$ 250 milhões em investimentos do governo do estado e da prefeitura barueriense.

O Hospital Regional de Barueri terá 310 leitos, centro cirúrgico com oito salas de grande porte, 20 leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), pronto atendimento com observação com 30 leitos, hospital-dia com 20 leitos, setor de radioterapia e quimioterapia com salas equipadas com tomografia e ressonância magnética.