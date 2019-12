Furlan entrega 150 viaturas para GCM e Demutran de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, realizou na manhã desta quarta-feira (4) a entrega de 150 novas viaturas que serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

A nova frota é composta por 150 viaturas zero quilômetro, sendo 22 Hilux, destinadas ao Comando e Subcomando da Guarda, Romu (Ronda Ostensiva Municipal), Patrulhamento Tático Feminino, coordenadoria geral, inspetoria regional, comando de força e do canil, que é a nova modalidade de policiamento da Segurança. Há também 65 viaturas no modelo Oroch para a radiopatrulha.

O Demutran ganhou 20 motos XRE de 300 cilindradas, 15 viaturas Amarok e 12 Oroch. A Guarda Ambiental também recebeu três viaturas Amarok e duas Oroch totalmente personalizadas. Já a Defesa Civil conta agora com dois resgates equipados no modelo Master, dois veículos Amarok e dois Oroch.

Também foram apresentadas as quatro bases móveis, no modelo Master, que circularão pela cidade diariamente em pontos estratégicos garantindo a segurança nos bairros.

Também foi reinaugurado o Centro Integrado de Monitoramento do município.

“Um dia histórico para a Segurança de Barueri”, destacou Furlan. “O investimento vai melhorar ainda mais o combate à criminalidade e valorizar os Guardas que trabalham dia e noite para nos proteger”, completou o prefeito.

