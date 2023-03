Furlan fala sobre os presentes para Barueri no aniversário de emancipação

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, acompanhado do vice-prefeito Roberto Piteri, reuniu a imprensa na tarde dessa quarta-feira (8) em seu gabinete para falar sobre as obras que serão entreguer à população na semana de comemoração do aniversário da cidade.

Duas delas serão entregues no final de semana de aniversário: a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim dos Altos (no dia 25), e o novo complexo esportivo do Jardim Silveira (no dia 26).

A UBS é a 19ª da rede de saúde municipal de Barueri e tem dois pavimentos com 1.431 m² de área construída em terreno de 2.847 m², na rua Cícero Borges de Moraes, em frente à Emeief Professor Eneias Raimundo da Silva. A nova UBS conta com salas de vacinação, coleta de exames, curativo, inalação, vacina, medicação, atividades em grupo, 17 consultórios (sendo dois para dentistas), farmácia, vestiários, copa, jardim, fraldário, estacionamento, duas entradas para carros e uma para pedestres.

Já o Complexo Esportivo do Jardim Silveira será um espaço com mais de 18 mil m² de área construída, e vai abrigar prática e ensino de vários esportes.

O local será dotado de ginásio com capacidade para mais de três mil pessoas sentadas (3° piso); quadra poliesportiva; pista de atletismo e campo de futebol (sobre o piscinão do Silveira); alojamento para atletas; espaços para ginástica artística e artes marciais; sala vip para autoridades; espaço de atividades para adultos, como pilates, alongamento e ginástica, além de amplo estacionamento.

Antes, porém, desses dois equipamentos, a Prefeitura já deve entregar na próxima semana a EMEF Ivani Maria Paes, no Boa Vista, completamente reformada. Segundo Furlan, a escola foi totalmente municipalizada e irá oferecer ensino fundamental e médio, atendendo 3 mil alunos (dividos em dois períodos).

A Emef Professora Ivani Maria Paes, uma das mais antigas da cidade, foi beneficiada com obras de pintura interna e externa, reparos de telhas e forros, revisão de instalações elétricas, hidráulicas e esgoto, reparos em pisos e revestimentos, manutenção de caixilhos e portas, implantação de sistema de ar-condicionado, entre outras modificações. Além disso, a escola foi ampliada em 4.000,02 m², em que foram incluídos quadras poliesportivas e área de vivência.

“Nós queremos presentear a cidade com obras importantes, em áreas importantes como saúde, educação e esporte”, explicou o prefeito aos jornalistas.

Hospital Regional e Parque da Juventude

Rubens Furlan aproveitou a ocasião para adiantar o andamento de outras obras importantes que estão sendo tocadas na cidade.

Uma delas é o Parque da Juventude, na Chácara Marco, obra que deve ser entregue em 2024 e terá pista de skate profissional e amador, pista de caminhada, de ciclismo, quadra de tênis, campo de futebol, quadras poliesportivas, playground, tudo em uma área de 170 mil m².

Antes do Parque, a principal obra a ser entregue esse ano será a do Hospital Regional, sobre o qual Furlan deu novas informações.

O Hospital Regional, que está sendo erguido no Parque Viana, está com 85% das obras prontas e deve ser entregue entre junho e julho deste ano.

De acordo com o prefeito, mesmo já havendo declaração do atual governador Tarcísio de Freitas sobre a continuidade das obras, o hospital será entregue graças ao cumprimento da parte da prefeitura na parceria. Ele explicou que, nas tratativas com o ex-governador Rodrigo Garcia, ficou acertado que Prefeitura e Estado dividiriam o montante necessário para erguer a unidade (na época R$220 milhões), mas que seria o Estado a entrar primeiro com a sua parte, o que já aconteceu.

“Deixei a parte de Barueri por último para garantir que iria terminar. O governo estadual só precisa agora terminar de equipar e licitar a OSS (Organização Social de Saúde)”, disse Furlan sobre a instituição que vai se responsabilizar pela contratação de pessoal e gestão do hospital.

“É a obra que mais me orgulho, pois era um sonho de décadas, e a que deu mais trabalho”, afirmou.