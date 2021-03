Furlan faz apelo para que idosos não deixem de tomar vacina contra a covid-19

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (3), para fazer um apelo aos idosos que são do grupo prioritário da campanha de vacinação contra a covid-19 para que não fiquem sem se imunizar.

“Vou pedir mais uma vez para os senhores: vai vacinar. Você que está com medo de uma agulhada, quantos coisas o senhor já enfrentou na vida? Quantos problemas já enfrentou? É apenas uma injeção. Se o seu problema é uma agulhadinha saiba que, se o vírus te dominar, vai ter agulha em tudo em que é canto do seu corpo”, declarou Furlan.

Segundo o prefeito, nesta terça-feira (2), o município imunizou 1.053 idosos a cima de 79 anos e com a segunda dose. Mesmo com a chegada da vacina à população, o prefeito destacou também o avanço da pandemia nos últimos dias. “A situação é muito grave, é mais grave do que as pessoas estão pensando porque só se vê a gravidade quando se tem na própria família”, disse. “Isso é resultado da falta de cuidado das pessoas durante o Natal e Carnaval”, apontou.

No vídeo, Furlan afirmou ainda que para evitar que o município fique sem leitos, Barueri receberá 58 novos leitos de enfermaria destinados aos pacientes infectados. Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também devem ser providenciados nos próximos dias.

Também nesta quarta-feira (3), o governador João dória regrediu todo o estado de São Paulo para a fase vermelha do Plano São Paulo para tentar frear o avanço da pandemia. A medida passa a valer a partir de sábado (6) e segue até o dia 19 de março.

Polos de vacinação contra a covid-19 em Barueri

Atualmente, o município conta com seis polos de vacinação (confira abaixo) para atender os grupos prioritários da campanha. Nesta etapa, estão recebendo o imunizante idosos com 79 anos ou mais.

Além disso, idosos que não podem comparecer aos pontos de vacinação devem solicitar a vacina em domicílio por meio do e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br