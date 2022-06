Furlan garante que nova ligação do Alphaville com o Boa Vista será entregue em 15 dias

Furlan garante que nova ligação do Alphaville com o Boa Vista será...

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), garantiu em suas redes sociais que a nova ligação do Alphaville com o Boa Vista deve ficar pronta em 15 dias.

publicidade

“A obra está nos detalhes finais e vai facilitar o trânsito da região. E ela vai sair em frente à Praça das Artes. Vai ser uma mão na roda pra quem curte grandes espetáculos”, diz o prefeito.

A obra de ligação da avenida Mario Sadanori Doi (antiga avenida Café do Ponto) com a ponte Antonio Macedo Arantes é paralela à rodovia Castello Branco, na altura do km 26, e foi planejada para facilitar o acesso direto do Jardim dos Camargos (bairro Boa Vista) com a alameda Tocantins, em Alphaville.

publicidade

A nova via soma 280 metros de extensão e 14 metros de largura para o leito carroçável de mão dupla. Com acesso à Praça das Artes, a avenida Mario Sadanori Doi passa a ter alargamento para que os 680 metros já existentes tenham também os 14 metros de largura.

O objetivo é facilitar o deslocamento dos usuários que saem da rodovia Castello Branco ou bairros vizinhos e precisam acessar a ponte Antonio Macedo Arantes com destino à Alphaville, sem a necessidade de transitar pela rua da Prata.