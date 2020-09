Furlan oficializa candidatura à reeleição e diz que Barueri ficou “infinitamente melhor” sob sua gestão

Em convenção realizada no sábado (5), o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), confirmou sua candidatura à reeleição nas eleições municipais de novembro. Se reeleito, Furlan vai para sua sexta gestão no município. A aliança em apoio à reeleição conta com 13 partidos. Roberto Piteri continua como vice na chapa.

Em discurso durante a convenção, Furlan destacou realizações ao longo da atual gestão: “Estamos entregando uma cidade infinitamente melhor do que aquela de quatro anos atrás”, defendeu.

“A saúde da nossa cidade está organizada e pronta para atender a população. Quem não acredita vá até o Centro de Diagnóstico para fazer qualquer tipo de exame. A pessoa não demora um mês para marcar um exame. Ela marca para fazer já na próxima semana. Vá ver o hospital que construímos. A qualidade que a nossa população e da região estão sendo atendidas lá”, declarou o prefeito.

Para um eventual próximo mandato, Furlan prometeu avançar nas articulações junto ao governo do estado para a construção do Hospital Regional em Barueri e investir em piscinões para amenizar o drama das enchentes.