Furlan anuncia que está de volta e vai se recuperar trabalhando

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) postou na tarde dessa quinta-feira (4) um vídeo de agradecimento em suas redes sociais informando que “está de volta”.

Ele fez uma cirurgia cardíaca no dia 20 de julho e no último final de semana teve de voltar ao hospital por conta de um derrame pleural.

No vídeo, aparentemente de uma mesa de trabalho, o prefeito agradece a Deus, aos moradores da cidade e à sua esposa, Sônia, que, segundo ele, ‘não deixou a peteca cair’, dando continuidade ao seu trabalho à frente do Fundo Social de Solidariedade, além de cuidar do pós-operatório dele e de seu filho, Rubens Furlan Filho, que realizou na mesma semana a segunda cirurgia devido a um câncer.

“Eu tenho mais 2 anos e meio de mandato. Vou me recuperar nesses próximos 15, 20 dias trabalhando e vou trabalhar muito, mas muito, para compensar todo carinho e dedicação, tanto com a minha situação quanto a do meu filho. Situação difícil a nossa, mas nós passamos por isso graças a vocês e à generosidade de Deus”, finalizou.