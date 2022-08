Furlan recebe alta médica e volta para casa

publicidade

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, recebeu alta médida nessa terça-feira (2) e já está em casa. A informação foi dada pela primeira-dama, Sônia Furlan, pelas redes sociais.

Na mensagem, Sônia diz que o prefeito entra em processo de recuperação em casa. “Agora ele vai passar por um processo de recuperação e voltará a trabalhar, seguindo os cuidados recomendados pelos médicos”, explicou.

Depois da cirurgia cardíaca a que foi submetido no dia 15 de julho, Furlan foi hospitalizado novamente no dia 20 por conta de um derrame pleural e uma leve isquemia. A hopsitalização foi necessária para prevenir um AVC com consequências mais sérias.