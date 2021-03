Furlan tem reunião tensa com comerciantes sobre fechamento do comércio em Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), conversou, nesta quinta-feira (25), com ao menos 80 comerciantes que tiveram de manter os estabelecimentos fechados devido às novas medidas de restrição contra a covid-19.

No encontro, comerciantes da região central e do bairro Engenho Novo demonstraram preocupação em meio à fase emergencial do Plano São Paulo, na qual todo o estado deve seguir medidas mais rigorosas incluindo o fechamento do comércio não essencial, e a antecipação dos feriados em Barueri e região na tentativa de aumentar o isolamento social e evitar um colapso no sistema de saúde público e privado.

“Acho que os prefeitos nunca tiveram tantos problemas de trabalho como estão tendo agora por conta do novo coronavírus. É uma situação muito diferente, nós nunca vivemos isso, essa geração nunca viveu isso e é muito difícil para nós”, declarou o prefeito.

Segundo Furlan, a reunião ficou “tensa”, principalmente quando foram destacadas as necessidades de trabalhar e de preservar a saúde. “Então, ficou colocado que todos nós temos responsabilidades, cada um na sua função e, aonde estiver, tem que respeitar a vida”, explicou o prefeito, que classificou o resultado do encontro como “positivo”.

Prefeito vai se vacinar nesta sexta

Em um vídeo publicado nas redes sociais logo após a reunião, o prefeito de Barueri reforçou o apelo para que a população compreenda a importância de seguir as restrições e pediu para que público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19 vá se vacinar. “Todos nós contra o vírus. Nós precisamos da vacina e amanhã será o meu dia. Amanhã, às 10h, estarei tomando a vacina”, declarou.

Há mais de uma semana, a Prefeitura de Barueri, vem informando que o sistema de saúde do município está sobrecarregado. Na terça-feira (23), foram criados 105 novos leitos de UTI, semi-intensiva e de enfermaria nos hospitais e prontos-socorros com atendimento exclusivo para pacientes com covid-19.

Furlan destacou ainda que a conscientização da população é fundamental para conter a propagação do vírus. Nas rede sociais, o prefeito também falou sobre a decisão de antecipar feriados para a próxima semana, em concordância com as demais cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste): “À beira do colapso. Se não tomarmos cuidados coletivos, será uma catástrofe. É meu apelo a todos: cuidem-se, pois estamos fazendo de tudo por Barueri”, finalizou.

