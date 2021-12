Furlan visita PS Central de Barueri e critica falta de gestão: “Estou envergonhado”

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), criticou a Secretaria de Saúde e a administração do Pronto-Socorro do Parque dos Camargos, o PS Central. Em visita à unidade, no sábado (11), Furlan pediu desculpas aos pacientes pela demora no atendimento, falta de remédios, entre outros problemas.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o prefeito aparece indignado enquanto avalia o local. “Remédio não é para faltar, não pode faltar. Não pode ficar aqui três horas. Eu pago, tem que fazer ou então mando todo mundo embora, contrato tudo de novo porque não pode ficar assim. Não aceito gastar o que eu gasto para atender o nosso povo e viver o que estou vivendo na Saúde”, disparou Furlan.

O prefeito declarou que os problemas enfrentados na Saúde do município e, principalmente, no PS dos Camargos, não tem relação com falta de verba, visto que a Prefeitura continua investindo na área. “O que está faltando é gestão, tanto da empresa que está aqui, como do meu secretário”, disse, referindo-se ao responsável pela Secretaria de Saúde, Dionisio Alvarez Filho.

“Pessoalmente, o prefeito pede desculpas e está envergonhado porque quem está administrando aqui é incompetente”, disse Rubens Furlan, aos pacientes que esperavam para serem atendidos no PS Central.

Irritado, Rubens Furlan disse ainda que a Saúde de Barueri tem gerado muito estresse, mas afirmou que tomará as medidas para resolver a falta de remédios, cirurgias em atraso, entre outros problemas da pasta. Ele afirmou também que visitará as unidades de saúde da cidade com mais frequência.