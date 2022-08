Furlan volta ao hospital

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) voltou a ser internado nesse sábado (30), segundo informou a primeira-dama Sônia Furlan nas redes sociais.

publicidade

De acordo com Sonia, Furlan precisou ser novamente hospitalizado por conta de um derrame pleural. O líquido foi retirado e ele passa bem.

A internação foi necessária também devido a uma leve isquemia que o manterá hospitalizado para prevenir um AVC com consequências mais sérias. “Glória a Deus por não ter tido nenhuma sequela”, disse Sônia.

publicidade

Rubens Furlan foi submetido a uma à uma cirurgia cardíaca no último dia 15 de julho. A cirurgia, feita no hospital Alberto Einstein, envolveu a troca de uma das válvulas do coração e a implantação de uma ponte de safena.