Futsal: Grêmio Osasco seleciona atletas com síndrome de down

O Grêmio Osasco Audax está em busca de atletas com síndrome de Down, que tenham 15 anos ou mais para montar uma equipe de futsal nas categorias de base. A proposta é promover a inclusão no esporte através do futebol.

Serão selecionados 14 atletas. O clube também visa parceria com empresas interessadas em apoiar o projeto. “Temos que priorizar medidas inclusivas e garantir direitos e oportunidades de inclusão no esporte e na vida. No que cabe à Secretaria de Esportes, vamos contribuir com espaços adequados para os treinamentos”, comenta o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

A gestão do projeto será feita pela Treinamento Fisiológico Específico Assessoria Esportiva em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) e Associação Brasileira Autismo Conexão (ABRAAC).

Os pais dos atletas interessados podem enviar e-mail com dados pessoais para o e-mail comercial@geosasco ou preencher o formulário de inscrição no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9dlCkXMTRFYK4t_bP2p8WR4X2VFdnOWcmAe3nV-L2hPayw/viewform

Mais informações podem ser consultadas nos telefones (11) 98578-5172 e 98752-7105 (Assessoria Esportiva Grêmio Osasco).