Futuro Parque da Juventude de Barueri pode receber o nome de Bruno Covas

Tramita na Câmara Municipal de Barueri um projeto de lei que batiza o futuro Parque da Juventude da cidade com o nome do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu aos 41 anos, vítima de câncer no sistema digestivo com metástases. A proposta é de autoria da vereadora Mary Rodrigues (PSDB).

publicidade

Em sua justificativa, a parlamentar afirma que o advogado, economista e prefeito da cidade de São Paulo foi “um homem honrado, com importante história política, desde muito cedo engajado em encorajar os jovens a participarem da polícia, defendendo a democracia e respeito as opiniões diferentes”.

Para virar lei a proposta, apresentada no legislativo na segunda-feira (24), precisa ser aprovada pelos vereadores e, posteriormente, sancionada pelo prefeito Rubens Furlan (PSDB).

publicidade

O Parque da Juventude já começou a ser construído em uma área de 170 mil metros quadrados, no bairro da Cruz Preta. As obras na nova área de lazer de Barueri devem ser concluídas em 2023, de acordo com administração municipal.

O projeto assinado pelo arquiteto Benedito Abbud prevê pista profissional de skate, quadras esportivas de vôlei, tênis e futebol com grama sintética, playgrounds e até área para shows e food trucks.

publicidade

Pesar

Bruno Covas morreu no dia 16 de maio, deixando o filho Tomás, de 15 anos. Ele estava internado em um hospital na capital paulista, onde tratava do câncer. Antes de morrer, escreveu ainda uma carta lida pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), na qual falou de sua dura batalha contra o câncer e fez ainda duras críticas ao governo federal.

Na região, diversas personalidades políticas manifestaram pesar por sua morte. Entre eles, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan. “A sociedade perde um ser humano honrado e a política lamenta a súbita partida de uma liderança promissora. Jovem de valor, Bruno carregava em seu DNA os ideais democráticos e sempre atuou com muita coragem e determinação, inclusive no enfrentamento a esta terrível doença. Que Deus o receba em Sua imensa bondade e conforte familiares, amigos e apoiadores. Descanse em paz, Bruno”, declarou.

PEDE EMPREGO// Ex-BBB Victor Hugo diz que só viveu “desgraça e coisa ruim” após reality