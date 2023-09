Gabriela Rocha, Thalles e Maria Marçal se apresentam em Barueri nos dias 22 e 23

A Semana da Cultura Cristã de Barueri deste ano, que começa no dia 18 e vai até o dia 23 de setembro, tem uma programação repleta de atrações e participação de artistas do cenário gospel. Entre as atividades estão: a tradicional leitura ininterrupta da Bíblia em 100 horas, o Celebra Barueri com shows de Gabriela Rocha, Thalles e mais artistas, e a Marcha para Jesus.

No dia 18, a partir das 19h, na Câmara Municipal de Barueri (Alameda Wagih Salles Nemer, 200), sedia a abertura oficial do evento com a presença da Orquestra e Coral Renovasom.

Nos dias 18 e 19 acontecerá o 19º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, das 14h às 21h, no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci). Ainda no Centro de Eventos, do dia 18 até 22 de setembro será realizada a leitura bíblica ininterrupta.

Nos dias 22 e 23 de setembro, o Celebra Barueri reunirá grandes artistas da cena evangélica, além de queima de fogos e oração com autoridades e líderes religiosos. As apresentações serão na frente do Ginásio José Corrêa (av. Guilherme P. Guglielmo, altura do número 1000).

Confira a programação das apresentações da Semana Cristã de Barueri:

Dia 22 de setembro

18h – Lukas Agostinho

19h – Ton Carfi

20h – Maria Marçal

21h – Cassiane

Dia 23 de setembro

15h30 – Banda F.O

16h – Coral Ômega

17h – Marquinhos Gomes

18h – Thalles

19h – Theo Rubia

20h – Renascer Praise

21h – Gabriela Rocha

Marcha para Jesus

A programação será encerrada no dia 23 com a Marcha para Jesus, a partir das 14h. A concentração será no Ginásio de Esportes Caetano Manoel da Silva, que fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 206 – Jardim Belval, até o Ginásio José Corrêa, onde o evento será encerrado.