Galeria de grafite ao ar livre em Itapevi vai ganhar novos desenhos

Começou esta semana a produção de grafites da terceira edição da West Side Gallery, em Itapevi. A grafitagem acontece no muro da estação de trem da CPTM, no Corredor Oeste sentido Centro, próximo ao terminal de ônibus.

publicidade

Desta vez, já foram pintados 164 metros lineares de arte, totalizando 238 m². A iniciativa é realizada por meio da lei federal de incentivo à cultura Aldir Blanc. Contabilizando as fases I e II da West Side Gallery, Itapevi terá 5.312 m² de pintura de grafite, tornando-se um dos maiores corredores de arte urbana do Brasil.

Alguns dos artistas de Itapevi que realizam a pintura são Tuka, Wall, Lelê, Maul, Tovani, Nivi, Thay, Mari Monteiro, Ariane Duque e Tota, dentre outros. São cerca de 30 artistas contemplados em novembro do ano passado.

publicidade

Os grafites devem estar concluídos ainda no final deste mês de abril, de acordo com a administração municipal. O investimento é de cerca de R$ 150 mil.

West Side Gallery I e II

Uma das maiores galerias de arte urbana do Brasil, a West Side Gallery Fase I, no Corredor Oeste, no Centro de Itapevi, foi realizada em 2019. Na primeira etapa, foram pintados 3.784 m² (630 metros lineares), com grafites em diversos estilos. A pintura aconteceu no sentido bairro/Centro, com início próximo à Praça Carlos de Castro e do ponto de táxi e término na rotatória da Cohab.

publicidade

Em julho de 2020, a Prefeitura promoveu a segunda fase do festival de grafite com a participação de 17 artistas de Itapevi e da Grande São Paulo em intervenções artísticas na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no trecho entre o Skate Park e a parada de ônibus, próximo da estação de trem da CPTM Itapevi.

Com a West Side Gallery Itapevi ganhou um dos maiores corredores de arte urbana da região metropolitana do estado de São Paulo e do Brasil com 5.074 m² de pintura em grafite, somando os dois lados dos muros da Avenida Feres Nacif Chaluppe (Corredor Oeste), no Centro.