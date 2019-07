Galinha Pintadinha, Escola de Magia e Pokémon são atrações de férias no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco tem uma programação especial de férias este mês, com Gigantes do Mar, Galinha Pintadinha e sua Turma, Escola de Magia e Bruxaria e a 3º edição do Encontro com Treinadores Pokémon.

O cenário Gigantes do Mar abre a programação com uma viagem ao oceano. Escorregador que leva o participante a um mergulho em uma piscina com mais de 150 mil bolinhas azuis e brancas compõem o cenário marítimo.

A brincadeira fica ainda mais divertida com o desafio para os participantes: o marinheiro que encontrar uma bolinha amarela no meio dessa imensidão, ganha mais 10 minutos para se divertir gratuitamente. Além disso, as famílias que postarem fotos no Instagram ou no Facebook com a a hashtag #GigantesdoMar, tem direito a mais cinco minutos.

Publicidade

A Galinha Pintadinha e sua Turma chega no SuperShopping Osasco a partir da próxima semana. O desenho mais querido do universo infantil traz a Arena Radical do Pintinho Amarelinho, fantasias de personagens para as crianças usarem, painel para fotos, corrida baby e oficinas. Além disso, um meet & greet acontece com toda essa turma durante os finais de semana.

Além disso, o retorno da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil e o 3º Encontro de Treinadores Pokémon chegam nas próximas semanas no shopping center.

Confira a programação de férias do SuperShopping Osasco:

Publicidade

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gigantes do Mar

Data: até o dia 27 de agosto

Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h

Local: 1º Piso

Valor: R$ 30 por 30 minutos. R$ 40 por 1h

Galinha Pintadinha e sua Turma

Data: 10 de julho até o dia 4 de agosto

Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, sábado, das 12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h

Meet & Greet:Horário: de sextas-feiras, sábados e domingo, ás 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h

Local: 2º Piso

Faixa etária: Arena Radical do Pintinho Amarelinho: um a quatro anos. Corrida baby: seis meses a quatro anos. Oficinas: um a 12 anos. Fantasias: seis meses a seis anos

Gratuito, sujeito à lotação e cadastro no local

Escola de Magia e Bruxaria do Brasil

Data: 19 de julho a 4 de agosto

Local: 2º Piso

Gratuito, sujeito à lotação

3º Encontro com Treinadores Pokémon

Data: 25 a 28 de julho

Horário: de quinta-feira a sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 20h

Local: 2º Piso

Entrada gratuita, mas os torneios custam a partir de R$ 10