“Galinha Pintadinha Mini” estreia na TV Cultura

A partir deste sábado, 19, a TV Cultura ganha mais música e animação com a estreia da “Galinha Pintadinha”, que já conquistou crianças de todo o País com clipes musicais. Depois de se tornar o canal oficial mais visto do YouTube Brasil, somando mais de 18 milhões de inscritos em todo o mundo, os carismáticos personagens da turma da Popó chegam à tela da emissora com a série “Galinha Pintadinha Mini”, da Bromelia Produções. Vai ao ar aos sábados, às 9h.

Em 26 episódios, a primeira temporada da animação traz histórias, atividades e brincadeiras em capítulos de 12 minutos de duração cada, sempre com foco nas crianças de até quatro anos.

Além do seriado, videoclipes de “A Galinha Pintadinha e Sua Turma” com as músicas mais famosas da personagem também passaram a ser exibidos ao longo da programação infantil da TV Cultura.

“Estamos muito felizes com mais essa importante janela de exibição. Nossa produção 100% nacional traz muitos conteúdos educativos e divertidos, que respeitam e estimulam os valores da primeira infância”, diz Juliano Prado, um dos criadores da personagem, que hoje já é um fenômeno nos principais serviços de streaming.

Mesmo com o aumento do acesso à internet no Brasil, a televisão continua sendo um dos principais meios de entretenimento infantil para muitas crianças. “Infelizmente, a maioria das emissoras abertas estão tirando atrações infanto-juvenis do ar. O que é um problema, pois os pequenos estão tendo contato com uma programação adulta cada vez mais cedo, o que não é saudável. A TV Cultura é uma das poucas que ainda exibem conteúdo infantil, e é com enorme satisfação que a Galinha Pintadinha agora entra para a programação desse canal”, destaca um dos criadores da personagem, Marcos Luporini.