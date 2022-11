Ganha Tempo de Barueri tem média diária de 1,6 mil atendimentos

O Ganha Tempo da Prefeitura de Barueri deverá chegar perto dos 500 mil atendimentos até o final deste ano. Até o dia 31 de outubro foram realizados 371.333 atendimentos, com média diária de 1,6 mil.

publicidade

Entre os serviços oferecidos estão emissão de documentos (como RG), solicitação de melhorias como poda de árvores e limpeza de córregos, além de busca e processo seletivo para vagas de emprego (realizados pela Casa do Trabalhador).

O diretor do Ganha Tempo, Celso Miguel de Oliveira, explica que nos últimos anos foram criados vários recursos digitais para que o cidadão possa solicitar ou mesmo resolver pendências com a Prefeitura sem precisar sair de casa, basta ter acesso ao portal (por smartphone ou pelo computador com acesso à internet).

publicidade

“Esses recursos foram criados principalmente depois da pandemia da Covid-19, que obrigou o confinamento das pessoas e fez com que o serviço público organizasse o atendimento por outros meios”, afirmou.

Para se ter uma ideia da mudança no perfil do órgão municipal, em 2016 o número de atendimentos presenciais no ano ultrapassou a casa do milhão (1,17 milhão). Atualmente, boa parte desses atendimentos são realizados remotamente.