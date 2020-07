Ganha Tempo Carapicuíba volta a ter atendimento presencial e PAT tem vagas de emprego

O Ganha Tempo Carapicuíba, no Plaza Shopping, voltou a prestar atendimento presencial, com distribuição de senhas limitada e adoção de medidas de distanciamento e higiene, para combater a disseminação da covid-19.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) que funciona no Ganha Tempo de Carapicuíba reúne no momento vagas para cargos como costureira, gerente de obras, técnico de telefonia, líder de limpeza, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, porteiro e pedagogo.

O órgão fica no Plaza Shopping Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, 179, Vila Dirce. Funciona das 8h às 17h, com com distribuição de senhas limitadas. Telefones: (11) 4167-6303 / (11) 4167-6273.