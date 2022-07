Garcia confirma, em live com Marcos Neves, que Butantan vai produzir Coronavac para vacinação de crianças de 3 e 4 anos

Em live realizada na sexta-feira (22) pelas redes sociais com o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), o governador Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou que o Instituto Butantan vai produzir a Coronavac para vacinação de crianças de 3 e 4 anos.

Garcia disse na transmissão ao vivo que determinou ao instituto que iniciasse a importação dos insumos para a produção, de novo, da Coronavac, dessa vez para aplicação na nova faixa de público. “Nós vamos gastar uns 30 dias nesse processo, entre importar esses produtos e fazer a vacina aqui no Instituto Butantan, mas isso vai garantir que a gente possa vacinar nossas crianças de 3 e 4 anos de idade”, prevê o governador, pontuando que as vacinas estejam prontas até o final de agosto.

Segundo Garcia, a encomenda de insumos foi feita independente da encomenda do Ministério da Saúde. O governo paulista afirmou que vai importar 8 mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA) para fabricar as doses necessárias para esse público. De acordo com o governador, somente no Estado de São Paulo há 1.100 milhão de crianças entre 3 e 4 anos. “A gente sabe que isso é importante para nossas crianças”, justificou.

Hospital Regional

Além das vacinas, Garcia deu notícias sobre o hospital regional que está sendo construído em Barueri, no limite com Carapicuíba.

“Estamos em obras aí na divisa com Carapicuíba/Barueri de um novo hospital regional de mais de 400 leitos, que até o final do ano vai estar atendendo a nossa população”, prometeu Garcia a Neves, enfatizando que o novo equipamento público é resultado da luta do prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), e do prefeito Marcos Neves e de toda região.

“Você lutou por isso, o prefeito Rubens Furlan lutou por isso, todos lutaram muito por isso e vamos ter um novo hospital na região para atender todo mundo. A saúde é prioridade para que a gente atenda a população com dignidade e possa promover melhor saúde para todos”, concluiu.