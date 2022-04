“Gatinha da Cracolândia” é condenada a 5 anos de prisão por tráfico de drogas

A influenciadora digital Lorraine Bauer, que ficou conhecida como Gatinha da Cracolândia, foi condenada nessa segunda-feira (11) pela 14ª Vara Criminal Central da Capital a 5 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com os autos, Lorraine foi detida após ter sido flagrada em uma área da Capital conhecida pelo comércio de entorpecentes, a “Cracolândia”, portando dez embalagens unitárias de cocaína, seis de maconha e dez pedras de crack, prontas para entrega a usuários. A “Gatinha da Cracolândia” já havia sido presa antes e acabou liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar por ter uma filha de poucos meses.

Na Cracolândia, policiais militares perceberam a acusada se esquivando do bloqueio formado pela Guarda Civil no local e a abordaram. Em revista, as drogas foram encontradas e ela foi presa em flagrante. Em sua defesa, a jovem havia alegado que a droga era para consumo próprio.

Nos autos, o juiz Fernando Augusto Andrade Conceição destacou que o local e as circunstâncias em que a ré foi flagrada, aliadas à quantidade de substâncias com ela apreendidas, tornam impossível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. “A ré foi flagrada trazendo com ela cocaína e maconha, na Cracolândia, ‘mercado’ de entorpecentes muito conhecido na cidade de São Paulo”, escreveu.

O magistrado ressaltou que a denunciada não apresentou qualquer testemunha que pudesse confirmar sua versão dos fatos, nem mesmo o ex-namorado que afirma ter acompanhado ao local. Cabe recurso da decisão.