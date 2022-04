A influencer Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida como “Gatinha da Cracolândia”, vai cumprir prisão domiciliar. Ela foi sentenciada a 5 anos de reclusão, mas foi autorizada a cumprir a pena em casa.

A decisão é da 14ª Vara Criminal de São Paulo e cabe recurso. Na publicação da sentença, na última segunda-feira (11), o juiz Fernando Augusto Andrade Conceição também determinou pagamento de multa de R$ 50 mil.

Lorraine é mãe de uma bebê e poderá ficar presa em casa “até o trânsito em julgado da presente sentença”.

Lorraine foi presa em Baruer em julho do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, a acusada lucrava, em média, R$ 6 mil por dia com tráfico de drogas na região central de São Paulo. A defesa de Lorraine nega o crime e já anunciou que vai recorrer da decisão para tentar reduzir a pena.