GCM à paisana mata suspeito de assalto a posto em Osasco

Um guarda civil municipal (GCM) à paisana reagiu e matou um suspeito durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis no Jardim Conceição, em Osasco, na manhã desta segunda-feira (29).

O guarda fazia bico como segurança do estabelecimento, na rua Pernambucana, quando três criminosos chegaram em um veículo e anunciaram o assalto. O agente de segurança trocou tiros com os bandidos e atingiu um suspeito, um jovem que morreu no local.

Os outros dois criminosos conseguiram fugir e são procurados pela GCM e a polícia.

O GCM também foi atingido na troca de tiros com os assaltantes. Ele levou dois tiros na perna e foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Conceição.

AS informações são do portal “Notícias de Osasco e Região” (NOR).

Série de roubos

A tentativa de assalto desta manhã é mais uma de uma série de crimes relacionados a postos de combustíveis de Osasco nos últimos meses.

Em março, o frentista José Maria Martins foi morto com um tiro ao reagir a uma tentativa de assalto a um posto na região do Jardim Veloso. O suspeito de ter atirado, Breno Monteiro, de 19 anos, foi preso na semana passada.

Após a morte de José Maria, o Sindicato dos Frentistas de Osasco encaminhou ao Comando da Polícia Militar ofício cobrando providências relativas aos episódios de violência contra trabalhadores em postos de combustíveis da cidade.

“Não podemos nos acomodar e achar que é normal o aumento da violência”, critica Luiz Arraes, presidente do Sinpospetro-Osasco e também da Federação Estadual dos Frentistas – Fepospetro. O dirigente lembra que já chega a três o número de frentistas que perderam a vida durante assaltos, em meio ao expediente, somente a cidade de Osasco, no período inferior a um ano.

Ele destaca que é responsabilidade do Poder Público implementar ações para combater com efetividade a violência urbana, mas ressalta que é também dever dos empresários tomar medidas preventivas para impedir ou diminuir a frequência desses crimes, como aumentar a segurança dos estabelecimentos.

Também no mês passado, três suspeitos foram presos após roubarem um posto de combustíveis no Jardim Padroeira. “Postos de combustíveis são estabelecimentos visados por criminosos, fato que caracteriza como de risco permanente a atividade de frentista”, alerta Luiz Arraes.