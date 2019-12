GCM de Barueri agora conta com cães para auxiliar no combate ao crime

O Canil é a nova modalidade de patrulhamento da Companhia Especializada da Guarda Municipal de Barueri e passa a atuar com a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e GTM (Grupo Tático de Motos) nos pontos que apresentam um maior índice criminal.

O Canil da Guarda iniciou oficialmente no dia 4 de dezembro durante a cerimônia de entrega da nova frota de segurança da cidade. A princípio são dois cães, o Ayllon, um pastor-belga-malinois que tem a dupla função de faro de entorpecentes e de proteção, e o Thor, pastor-alemão que tem um ano de idade e está em treinamento para ser empregado como “show-dog” em apresentações escolares e preventivas da corporação.

“Cada cão tem seu próprio condutor que passa por um curso específico de manipulação do animal. Nosso canil será utilizado no patrulhamento ordinário, estádio de futebol e apresentações, sempre apoiando a GCM e outras ações quando solicitado”, explicou o inspetor Toni Alves Leite, comandante da Companhia Especializada.

Atualmente o canil está localizado na estrada dos Altos e possui infraestrutura para alojar os cães, além de salas de atendimento veterinário e espaço para treinamento e exercícios. O local é provisório e existem planos de construção de um canil anexo à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri.

Na ativa

Recém-chegado, o cão Ayllon foi fundamental para a localização de drogas em uma operação que resultou em um indivíduo detido por tráfico. No dia 6 de dezembro, equipes da GTM, Romu e Canil se deslocaram até a rua Godofredo de Barros (Engenho Novo), nas proximidades do conjunto habitacional.

No local, um rapaz lançou uma sacola em um terreno baldio assim que avistou as viaturas. Com o apoio do cão, foram encontrados 26 pinos de cocaína, 13 saquinhos de maconha e 72 pedras de crack. O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Central de Barueri.