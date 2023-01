GCM de Barueri e Polícia Civil prendem quadrilha que roubava motos na região

Com a ajuda das câmeras de monitoramento instaladas na região do Tamboré, em Barueri, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil desmantelaram uma quadrilha que praticava roubo de motos na região. A ação começou nesta quarta-feira (25), após uma empresa informar que três indivíduos haviam roubado uma moto da marca BMW.

Rapidamente, as equipes iniciaram as varreduras com apoio do Centro Integrado de Monitoramento. Os ladrões foram cercados na avenida João Rodrigues Nunes, no Jardim Mutinga, não obedeceram a ordem de parada, abandonaram a moto e fugiram em direção a um matagal. Outro foi preso imediatamente diante do cerco.

Os agentes foram em busca dos dois fugitivos e também conseguiram detê-los. Todos foram levados ao 2º DP de Alphaville, em Barueri, e lá os ladrões informaram o local onde deixariam a BMW, assim como outras motos roubadas anteriormente.

A polícia foi ao endereço informado, em uma residência em Osasco, onde localizaram cinco motos, quatro delas produtos de roubo, sendo uma roubada no dia anterior, também em Alphaville. A Polícia e a GCM também localizaram uma arma de fogo calibre 22 com a numeração raspada.

No local de receptação das motos foram detidos dois homens e uma mulher, colocados à disposição da Justiça. Um deles era dono da residência, confessou a participação nos crimes e ficou preso. Os outros dois foram indiciados e soltos.