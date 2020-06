GCM de Carapicuíba acaba com festa clandestina com mais de 30 pessoas

A Guarda Civil de Carapicuíba interrompeu uma festa com mais de 30 pessoas em Carapicuíba, neste fim de semana. A “diversão” em meio a quarentena acontecia em uma residência na rua Mariza Ferraz, no Jardim Edi.

Segundo a Prefeitura, além de descumprir o decreto da quarentena contra o novo coronavírus, as pessoas que estavam aglomeradas no local não utilizavam máscara e perturbavam a vizinhança com som alto.

Para denunciar perturbação de sossego e aglomerações durante o período de quarentena, basta entrar em contato com a GCM por meio do telefone (11) 4183-5229 ou 190 da Polícia Militar.