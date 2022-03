GCM de Carapicuíba encontra “Casa do Crime” ao lado do cemitério

Um imóvel que era utilizado como depósito de drogas foi localizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba, na sexta-feira (25). O caso foi exibido no “Brasil Urgente”, da Band.

A reportagem mostrou o momento em que os guardas, que estavam em patrulhamento na região do cemitério de Carapicuíba, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ai perceberem a presença da GCM, os suspeitos correram.

Os guardas fizeram a perseguição e acabaram descobrindo a ‘Casa do crime’, com drogas e armas, ao lado do cemitério da cidade. Os dois suspeitos foram presos. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

Com informações do “Brasil Urgente”, da Band