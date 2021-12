GCM de Carapicuíba reage a assalto e atira em bandido

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito, neste domingo (12). Crime aconteceu no cruzamento da Estrada das Rosas com a avenida Plutão, limite entre Carapicuíba e Osasco.

O guarda estava a caminho de casa, em sua moto, quando foi surpreendido por dois criminosos, que chegaram de moto e anunciaram o assalto. Eles estavam armados.

Rapidamente, o GCM sacou a arma, atirou contra a dupla e atingiu um dos indivíduos, que mesmo ferido, empreendeu fuga. Ele foi localizado pela polícia nas proximidades e foi encaminhado ao pronto-socorro. O outro suspeito conseguiu fugir.

O GCM não ficou ferido. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, que prossegue com as investigações para identificar e localizar o suspeito que fugiu.

