GCM de Carapicuíba tem a 1ª subcomandante mulher de sua história

Pela primeira vez na história da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, uma mulher assume o cargo de subcomandante da corporação. Kátia Oliveira Santos foi empossada na sexta-feira (15), quando também foram entregues duas novas motos, jaquetas, capacetes e luvas para a GCM.

Há 10 anos na GCM, Katia passa a assessorar o comandante Hélio Pereira, e quando necessário substituí-lo no cargo. “É com muita alegria que agora sou a primeira subcomandante da história da cidade representando as mulheres. Esse não é apenas um mérito meu, mas de todas as mulheres da guarda”, disse a subcomandante.

Em sua trajetória, Katia soma uma série de ações de destaque em seu trabalho. Uma delas ocorreu em dezembro de 2019, quando a GCM foi acionada pela ROMU para ajudar em um atropelamento próximo ao Parque Planalto.

De acordo com a corporação, a maneira como a GCM Katia conduziu a ocorrência foi o diferencial para ajudar a salvar a vida da criança. “Cheguei ao local e a mãe estava desesperada querendo pegar a criança no colo. Pedi para que ela se acalmasse e não pegasse. Assim a ajudei e fui conversando até o SAMU chegar”, contou.

Segurança Pública em Carapicuíba

Desde 2017 a Prefeitura vem realizando melhorias na área da segurança em Carapicuíba. O efetivo já foi ampliado, também foram entregues cinco novas viaturas e vinte novas pistolas. E por meio da lei nº 3.554, foram nomeados cinco inspetores e quatro subinspetores da guarda.

Outra conquista para o município foi atender a resolução 53/2015. Com a medida, a Prefeitura conseguiu um novo prédio para abrigar o 2º Distrito Policial, além da nova sede da Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano.