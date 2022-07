GCM de Cotia atende denúncia de maus-tratos a bebê e encontra depósito de drogas

Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional em decorrência do envolvimento no tráfico de drogas, no distrito de Caucaia do Alto, nesta terça-feira (11).

A Guarda Civil Municipal de Cotia foi acionada pelo Conselho Tutelar para prestar apoio à ocorrência de maus-tratos a um bebê de 45 dias. No local, encontraram um depósito de drogas.

Na residência, os guardas encontraram 208 pedras de crack, 30 gramas de crack sem embalar, 720 eppendorfs com cocaína, 407 papelotes com cocaína, 74 gramas de cocaína sem embalar e 666 trouxas com maconha. Também foram localizados uma balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, além de uma cópia manuscrita do estatuto do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os adolescentes, ambos genitores do recém-nascido, foram encaminhados à Delegacia de Barueri, onde vão aguardar a audiência de custódia. O bebê permaneceu sob os cuidados da avó materna.