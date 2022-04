GCM de Cotia recebe viaturas 0km

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Segurança Pública, está renovando 40% da frota de veículos da Guarda Civil Municipal (GCM). Os Jeeps Renegades utilizados atualmente pela corporação serão substituídos pelo modelo Duster 0km.

De acordo com a Secretaria, a substituição acontece devido à alta quilometragem já rodada pelos Jeeps. “A melhoria na frota utilizada no diariamente faz parte dos investimentos que garantem mais conforto e segurança para os agentes”, disse o prefeito de Cotia, Rogério Franco.

O prefeito explicou que os veículos da ROMU não serão substituídos neste momento, pois estão com menos quilometragem rodada. Atualmente, a Guarda Civil conta com mais de 40 viaturas, entre os 25 Jeeps (que serão trocados por Duster), Trailblazer (ROMU), Sanderos, Ônibus, Van e Motos.

Todas as viaturas da GCM contam com sistema de rastreamento por geolocalização. Com isso, a central da corporação consegue monitorar a movimentação das viaturas e acionar de forma rápida e assertiva a guarnição que estiver mais próxima de uma ocorrência, entre outras facilidades.