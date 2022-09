GCM de Cotia recupera dois carros roubados

Nos dias 4 e 5 de setembro, a Guarda Civil de Cotia conseguiu recuperar dois carros roubados.

publicidade

O primeiro foi roubado na cidade no dia 4, no bairro da Roselândia. Os bandidos estavam em outro carro, um Ford Fiesta, e abordaram uma família que estava em um Renault Logan. Sob ameaça de arma de fogo, os homens fizeram a família descer do carro e o levaram. Mas, o carro foi encontrado no dia seguinte, no bairro Lajeado, pela GCM.

No mesmo bairro, outra guarnição da GCM se deparou com o Ford Fiesta em que os assaltantes estavam. Os guardas então perseguiram o carro até o bairro Nova Vida, quando o condutor do Fiesta perdeu o controle da direção e bateu o carro.

publicidade

Aproveitando a oportunidade, o condutor e todos os comparsas que estavam no carro fugiram para dentro da comunidade.

Os agentes consultaram a placa do Fiesta e constaram que aquele carro também era roubado. Fora subtraído em Caraguatatuba.

publicidade

Ambos os veículos foram conduzidos a Delegacia de Polícia. Uma perícia foi solicitada e após os trâmites legais, os veículos serão devidamente devolvidos aos seus proprietários.