GCM de Cotia recupera motocicleta BMW roubada

No domingo (25), a Guarda Civil de Cotia foi avisada, via Centro de Monitoramento e Comunicação, que dois individuos em uma motocicleta Yamaha MT03, de cor prata, sob grave ameaça de arma de fogo, roubaram uma motocicleta BMW 1000 de cor azul.

publicidade

Imediatamente uma equipe da GCM saiu em busca das motocicletas descritas e avistou os veículos. Após breve acompanhamento, conseguiram deter o indivíduo que estava com a Yamaha MT03, e localizar a arma que fora usada no roubo. Em seguida, uma equipe de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) deteve o segundo indivíduo que estava com a motocicleta BMW roubada.

Os dois foram conduzidos a Delegacia de Policia, onde, após os trâmites legais, foram recolhidos a Cadeia Pública de Cotia. A motocicleta BMW foi devidamente devolvida ao proprietário/vítima.

publicidade