GCM de Itapevi acaba com 5 pancadões e multa estabelecimento em R$ 1 mil

Cinco bailes funk foram interrompidos pela Guarda Civil Municipal de Itapevi. As ações ocorreram nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, período em que o município e todo o estado teve de seguir as restrições da Fase Vermelha do Plano São Paulo contra a covid-19.

De acordo com a GCM, dois pancadões foram interrompidos no Jardim Rosemary, outro no Colinas de São José, um no Parque Suburbano e outro no Jardim São Carlos. Nesses eventos clandestinos, 100 pessoas foram abordadas.

Também foram apreendidas 13 motocicletas em situação irregular, além de duas caixas de som. Cinco estabelecimentos comerciais foram intimados para cumprir o horário de funcionamento de acordo com a Fase Vermelha. Outro estabelecimento, no Jardim Rosemay, foi multado em R$ 1.060 por descumprir a legislação.

Foram aplicadas ainda 17 multas de trânsito. Bairros como Centro, Jardim São Carlos, Cohab 1, Parque Suburbano, Jardim Rosemary, Jardim Rainha e Vila Santa Rita foram os principais alvos das operações.

As informações são do balanço, divulgado pela GCM, das operações realizadas para coibir perturbação de sossego nos bairros da cidade. A medida atendeu às restrições anunciadas pelo governo estadual para o período de festas de fim de ano.

A operação foi realizada pela ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), Canil e ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta) e contou com o apoio das equipes de plantão das corporações envolvidas, da Polícia Militar e do Setor de Fiscalização de Postura de Itapevi.

Denuncie

Para denunciar aglomeração, perturbação de sossego, incidentes ou irregularidades, a população pode entrar em contato com a GCM pelos telefones 153 e pelo 190 da Polícia Militar, que funcionam 24h por dia.